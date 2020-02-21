Между МИД Армении и Египта состоялись политические консультации

Между министерствами иностранных дел Республики Армения и Арабской Республики Египет 20 февраля в Каире состоялись политические консультации. Армянскую делегацию возглавляли заместитель министра иностранных дел Григор Ованнисян, а египетскую - заместитель министра иностранных дел Египта по европейским делам Бадр Абдель Аати.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в ходе консультаций был обсужден широкий круг вопросов, касающихся развития армяно-египетских двусторонних отношений, в частности, об активизации сотрудничества в сферах торговли, экономики, образования, туризма и технологий. Собеседники подчеркнули важность заключения Соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Египтом.

Стороны с удовлетворением отметили высокий уровень политического диалога между Арменией и Египтом. Стороны также коснулись подготовки 6-го заседания армяно-египетской межправительственной комиссии, которое состоится в Каире.

Собеседники также затронули вопросы, представляющие взаимный интерес в региональной и международной повестке дня, обратив особое внимание на события вокруг Восточного Средиземноморья. Собеседники также обсудили вопросы развития сотрудничества в международных структурах.