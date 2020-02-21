Обсуждены вопросы развития политического диалога между Арменией и ЛАГ 

Заместитель министра иностранных дел Армении Григор Ованнисян 19 февраля встретился с помощником генерального секретаря Лиги арабских государств по международным политическим вопросам Халедом аль-Хабасом.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, Григор Ованнисян представил основные направления и подходы внешней политики Армении. Собеседники высоко оценили традиционные дружественные отношения между Арменией и арабскими странами, а также текущие положительные сдвиги.

Стороны подчеркнули важность активизации политического диалога между Арменией и ЛАГ посредством регулярных политических консультаций. Они также коснулись сотрудничества Армении с Лигой арабских государств в рамках международных организаций.

Собеседники обменялись мнениями по ряду вопросов международной и региональной повестки дня.