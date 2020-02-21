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Пашинян вместе с супругой присутствовал на церемонии панихиды по Ерванду Манаряну

Пашинян вместе с супругой присутствовал на церемонии панихиды по Ерванду Манаряну

Премьер-министр Никол Пашинян вместе с супругой Анной Акопян в церкви Святого Ованеса присутствовал на церемонии панихиды по известному армянскому актеру, режиссеру, сценаристу Ерванду Манаряну. Об этом сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.




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БелТА


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