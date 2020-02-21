Лукашенко считает справедливой для Минска цену $90 за 1 тыс. кубометров российского газа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает при нынешних условиях на мировом рынке энергоносителей справедливой для своей страны цену на российский газ порядка $90 за 1 тыс. куб. метров. Такую оценку он представил в пятницу на встрече с послом Белоруссии в России Владимиром Семашко, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Что касается природного газа, сегодня в Европе - и это мне сказал не наш министр, а крупный российский предприниматель, с [главой "Роснефти" Игорем] Сечиным мы говорили, он же тоже газом занимается - газ меньше $110. Это там, в Европе, на биржах. Значит, у нас он в районе до $90. Если брать мировую цену, - заявил глава государства, слова которого приводит агентство БелТА.