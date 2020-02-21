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США намерены подписать соглашение с движением "Талибан" 29 февраля

США намерены подписать соглашение с движением "Талибан" 29 февраля

США намерены подписать соглашение с радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) 29 февраля. Как передает Арменпресс, об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майкла Помпео, опубликованном в пятницу в Twitter главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

"В последние недели в ходе консультаций с правительством национального единства американские переговорщики в Дохе [столица Катар] пришли к пониманию с представителями "Талибана" по значительному и общенациональному сокращению насилия в Афганистане. Ожидается, что в рамках успешной реализации этого понимания будет продвигаться вперед подписание соглашения между США и "Талибаном". Мы готовимся к подписанию 29 февраля", - отмечается в заявлении.

 




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БелТА


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