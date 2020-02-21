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Артур Шатворян назначен заместителем руководителя ИОБПП

Артур Шатворян назначен заместителем руководителя ИОБПП

Решением премьер-министра Армении Артур Шатворян назначен заместителем руководителя Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов.

Как передает «Арменпресс», это опубликовано на официальном сайте правительства Армении.

“Руководствуясь ч. 4 ст. 8 Закона РА “Об инспекционных органах”, Артур Шатворян назначен заместителем руководителя Инспекционного органа по безопасности продуктов питания”, - отмечается в решении.




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БелТА


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