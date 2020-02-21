Артур Шатворян назначен заместителем руководителя ИОБПП
15:20, 21 Февраль, 2020
Решением премьер-министра Армении Артур Шатворян назначен заместителем руководителя Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов.
Как передает «Арменпресс», это опубликовано на официальном сайте правительства Армении.
“Руководствуясь ч. 4 ст. 8 Закона РА “Об инспекционных органах”, Артур Шатворян назначен заместителем руководителя Инспекционного органа по безопасности продуктов питания”, - отмечается в решении.