У нас есть политическое решение, что мы должны быть рядом со спортом: Никол Пашинян

Премьер-министр Никол Пашинян принял участие в церемонии награждения 10 лучших спортсменов 2019 года. На мероприятии присутствовали также министр образования, науки, культуры и спорта Араик Арутюнян, многочисленные представители армянского спорта. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении. Премьер-министр выступил с речью.

Полный текст выступления Никола Пашиняна на армянском языке читайте на сайте armenpress.am по адресу:

https://armenpress.am/arm/news/1005793.html