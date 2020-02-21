У нас есть политическое решение, что мы должны быть рядом со спортом: Никол Пашинян
14:52, 21 Февраль, 2020
Премьер-министр Никол Пашинян принял участие в церемонии награждения 10 лучших спортсменов 2019 года. На мероприятии присутствовали также министр образования, науки, культуры и спорта Араик Арутюнян, многочисленные представители армянского спорта. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении. Премьер-министр выступил с речью.
Полный текст выступления Никола Пашиняна на армянском языке читайте на сайте armenpress.am по адресу: