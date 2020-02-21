В МИД Ирана прокомментировали введение США санкций из-за выборов

Санкции США против Совета по охране конституции Ирана безумны, их политика в отношении Тегерана провалилась, заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави.

"Эти меры являются ничем иным, как провалом и поражением американской политики максимального давления", - сказал Мусави, чье заявление было опубликовано в Telegram-канале МИД Ирана,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, санкции США против "83 миллионов иранцев", экономический терроризм и давление на них не принесло результатов, а внесение в санкционный список ряд лиц из Совета по охране конституции Ирана представляет собой "крайнюю степень отчаяния".

Он также рекомендовал Вашингтону отказаться от "языка санкций" в отношении Ирана в пользу почтительного отношения, назвав ограничительные меры "безумными" и "не имеющими какого-либо значения".