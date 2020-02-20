Делегация во главе с Мирзояном посетила Промышленную конфедерацию Дании

Делегация во главе с председателем Национального Собрания Армении Араратом Мирзояном, находящаяся в Королевстве Дании с официальным визитом, 19 февраля посетила Промышленную конфедерацию Дании, где и.о.генерального директора Томас Буструп и директор по международной торговле и рынку Йенс Холст Нильсен представили членам армянской делегации основные векторы деятельности структуры, возможности бизнес-среды Дании, а также перспективы утверждения и развития деловых связей с другими рынками.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Армении, делегация НС в свою очередь представила бизнес-возможности и благоприятную законодательную среду Армении, в том числе преимущества от сотрудничества, развивающегося в рамках членства Армении в ЕАЭС и Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения – ЕС.

По приглашению датской стороны делегация НС посетила также учреждение “Зеленое государство”, где подробно были представлены совместные усилия организаций государственной, общественной и частной сфер по полному переходу Дании до 2050 г. к возобновляемой энергии. Представлены пройденный Данией за последние 50 лет в этом направлении путь и планы.