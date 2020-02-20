Премьер-министр Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования по случаю кончины Юрия Давтяна․

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании говорится:

“С глубокой скорбью узнал о кончине Народного артиста Армении, дирижера, профессора Юрия Давтяна.

Юрий Давтян в плеяде известных дирижеров армянского оперного театра выделялся как высококвалифицированный и уникальный дирижер, он также руководил рядом престижных оркестров, способствуя развитию отечественного музыкального искусства.

Выражаю глубокие соболезнования членам семьи, родственникам и коллегам Юрия Давтяна”.