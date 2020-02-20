Время в Ереване: 11:07:36,   20 Февраль

Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования по случаю кончины Юрия Давтяна

Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования по случаю кончины Юрия Давтяна

Премьер-министр Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования по случаю кончины Юрия Давтяна․

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании говорится:

“С глубокой скорбью узнал о кончине Народного артиста Армении, дирижера, профессора Юрия Давтяна.

Юрий Давтян в плеяде известных дирижеров армянского оперного театра выделялся как высококвалифицированный и уникальный дирижер, он также руководил рядом престижных оркестров, способствуя развитию отечественного музыкального искусства.

Выражаю глубокие соболезнования членам семьи, родственникам и коллегам Юрия Давтяна”.




RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1
Tokyo 2020
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации