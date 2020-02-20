Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования по случаю кончины Юрия Давтяна
17:40, 20 Февраль, 2020
Премьер-министр Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования по случаю кончины Юрия Давтяна․
Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании говорится:
“С глубокой скорбью узнал о кончине Народного артиста Армении, дирижера, профессора Юрия Давтяна.
Юрий Давтян в плеяде известных дирижеров армянского оперного театра выделялся как высококвалифицированный и уникальный дирижер, он также руководил рядом престижных оркестров, способствуя развитию отечественного музыкального искусства.
Выражаю глубокие соболезнования членам семьи, родственникам и коллегам Юрия Давтяна”.