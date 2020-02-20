Стали известны подробности сюжета нового фильма Мартина Скорсезе
Американский режиссер Мартин Скорсезе рассказал подробности сюжета своего нового фильма "Убийцы цветочной луны", основанного на одноименной книге Дэвида Гранна, сообщает Collider.
"Это похоже на вестерн, — прокомментировал Скорсезе. — Действие происходит в 1921-1922 годах в Оклахоме. В картине будут ковбои. Правда, кроме лошадей, у них будут еще и машины. В основном, этот фильма про индейское племя Осейдж, которым досталась ужасная территория для жизни. Но они полюбили это место и верили, что белые никогда не будут претендовать на нее. Пока там не обнаружили нефть. В течение десяти лет Осейджи были богатейшими людьми, но все рухнуло, когда в Оклахому прибыли белые. Все дошло до того, что в тюрьму скорее посадили бы за убийство собаки, чем за индейца",сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
Главные роли в картине исполнят Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро. Правда, пока неизвестно, кого именно они сыграют.
К съемкам планируют приступить в марте.
Выход фильма "Убийцы цветочной луны" запланирован на 2021 год.