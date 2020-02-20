Тренеры сборной Армении по вольной борьбе довольны результатами чемпионата Европы

Главный тренер сборной Армении по вольной борьбе Абетнак Кургинян подвел итоги чемпионата Европы.

“У нас одна бронзовая медаль - Арсен Арутюнян стал третьим призером чемпионата Европы, а другие спортсмены выступили в рамках своих возможностей. У нас были спортсмены, которые впервые участвовали в первенстве Европы среди взрослых. Однако, психологически, мы были готовы”, - в беседе с журналистами сказал Кургинян. Как сообщает «Арменпресс», по его словам, чемпион Европы прошлого года Арсен Арутюнян показал профессиональный рост, и сейчас борец уступает соперникам меньше очков.

Тренер сборной Эдгар Енокян отметил, что после этого турнира борцы вольного стиля уже осознают, что они не слабее других спортсменов и уже формируется командный дух.