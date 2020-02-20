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Тренеры сборной Армении по вольной борьбе довольны результатами чемпионата Европы

Тренеры сборной Армении по вольной борьбе довольны результатами чемпионата Европы

Главный тренер сборной Армении по вольной борьбе Абетнак Кургинян подвел итоги чемпионата Европы.

“У нас  одна бронзовая медаль - Арсен Арутюнян стал третьим призером чемпионата Европы, а другие спортсмены выступили в рамках своих возможностей. У нас были спортсмены, которые впервые участвовали в первенстве Европы среди взрослых. Однако, психологически, мы были готовы”, - в беседе с журналистами сказал Кургинян. Как сообщает «Арменпресс», по его словам, чемпион Европы прошлого года Арсен Арутюнян показал профессиональный рост, и сейчас борец уступает соперникам меньше очков.

Тренер сборной Эдгар Енокян отметил, что после этого турнира борцы вольного стиля уже осознают, что они не слабее других спортсменов и уже формируется командный дух.




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БелТА


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