Армен Саркисян выразил соболезнования в связи с кончиной Ерванда Манаряна

Президент Республики Армения Армен Саркисян направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной известного актера, режиссера, народного артиста Республики Армения Ерванда Манаряна. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

В телеграмме говорится:

“Пережил глубокую боль, узнав о кончине талантливого искусствоведа, актера и режиссера, народного артиста Республики Армения Ерванда Манаряна.

Репатриировавшись в Армению, Манарян продолжил традицию своих родителей известных в Тегеране актеров, стал патриархом большой семьи талантливых деятелей искусства.

Деятельность Ерванда Манаряна была насыщенной театральной эпохой, которая, к сожалению, оборвалась. И в девятом десятилетии своей жизни он продолжал составлять программы и оставаться верным творческому мышлению.

Ерванд Манарян действительно был народным артистом, он был любим и воспринимаем как взрослыми, так и детьми. Созданные им впечатляющие образы и ставшие крылатыми слова всегда останутся в памяти народа.

Я с теплотой вспоминаю наши беседы, которые были неповторимыми уроками мудрости и человечности.

Глубоко соболезную семье, родным известного артиста, поклонникам его искусства и разделяю их скорбь”.