Скончался дирижер Юрий Давтян

На 90-м году жизни скончался народный артист Армении дирижер Юрий Давтян.

Об этом сообщили «Арменпресс» в Союзе театральных деятелей Армении.

Юрий Давтян родился 10 июня 1929 года. В 1938 году он поступил на класс скрипки музыкальной школы им. Чайковского. Учился на факультетах оркестрового дирижирования и теории Ереванской государственной консерватории им. Комитаса в классах профессоров Сараджева и Тигранова.

В 1964-1966 гг. был главный дирижером Саратовского оперного театра, главным дирижером Симфонического оркестра телерадиогоскома Армении. С 1969 года преподавал в Ереванской консерватории.

Руководил оркестрами Большого театра, Мариинского театра и другими.

Известный дирижер до сих пор был главным дирижером Государственного театра музыкальной комедии им. А. Пароняна.