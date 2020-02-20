Расстрелявший людей в немецком баре города Ханау руководствовался правоэкстремистскими мотивами

Мужчина, который, предположительно, открыл огонь в германском Ханау, действовал, руководствуясь правоэкстремистскими мотивами. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в четверг газета Bild со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, к такому выводу пришли следователи, изучив содержание письменного признания и видеообъяснения, которые оставил подозреваемый. Его личность установлена, по данным газеты, - это гражданин Германии Тобиас Р.

По информации издания, в записке Тобиаса Р. говорится о том, что "определенные народы, выслать которых из Германии не представляется более возможным, должны быть уничтожены".

Жертвами стрелка стали 11 человек, еще несколько получили тяжелые ранения. Преступник открыл огонь в двух кальянных барах, после чего сел в машину, приехал на одну из площадей города и продолжил стрелять там.

Полиция временно задержала отца подозреваемого. По информации Bild, в автомобиле стрелка были обнаружены боеприпасы. Подозреваемый располагал охотничьим билетом.

Владельцами кальянных баров в Германии обычно являются выходцы из стран Азии, прежде всего Турции.