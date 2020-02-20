Согласно депутату, Азербайджан тяжело переносит подход Армении в урегулировании карабахского вопроса

По оценке депутата Национального собрания Армении Татевик Айрапетян, Азербайджан тяжело переносит подход властей Армении в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Как передает «Арменпресс», об этом Айрапетян сказала на пресс-конференции 20 февраля.

“Мы предлагаем оздоровление атмосферы, гуманитарные мероприятия, направленные на это, возвращение Арцаха за стол переговоров и восстановление полноценного формата, уже после этого разговор о возможных решениях, которые должны быть приемлемы для народов, являющихся носителями этого решения в регионе. Азербайджанская сторона тяжело переносит такой подход”, - сказала Айрапетян.

Депутат отметила, что варианты, обсужденные ранее властями Армении и Азербайджана, их правительство не рассматривает, поскольку они на протяжении многих лет не имели успеха.

“Ранее обсуждались различные решения, некоторые из них были опубликованы, некоторые нет. Даже в те моменты, когда казалось, что решение уже очень близко, я уверена, что армянская сторона не хотела идти на территориальные уступки, понимая их губительный характер, а, учитывая максималистский подход Азербайджана, главную надежду полагала на “нет” Азербайджана. Мы движемся вперед не по этой тактике, считаем, что революция, сформировавшаяся легитимная власть дают основания для изменения планки, мы выдвигаем свою повестку”, - отметила Татевик Айрапетян.

4 ноября в прямом эфире на своей странице в Facebook премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил, что решение карабахского вопроса должно быть приемлемым и для народа Армении, и для народа Карабаха, и для народа Азербайджана.

“Карабахский вопрос - не мой вопрос, не вопрос группы, карабахский вопрос - общенациональный вопрос. Я уже говорил, что решение карабахского вопроса должно быть приемлемым и для народа Армении, и для народа Карабаха, и для народа Азербайджана. Моя основная задача - найти за столом переговоров приемлемое для армянского народа решение. И когда в переговорном процессе будет найдено такое решение, которое я могу посчитать приемлемым для армянского народа, я представлю нашему народу это предложение, вокруг этого у нас будет общенациональное обсуждение, и решения будут приняты в общенациональном формате”, - отметил Пашинян.