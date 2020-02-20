Юбилейный, 70-й, международный Берлинский кинофестиваль (Берлинале) открывается в четверг в столице Германии показом драмы "Мой год Сэлинджера" канадского режиссера Филиппа Фалардо. Официальная церемония пройдет в Театре на Потсдамской площади, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Фестиваль посетят, в частности, Джонни Депп, Хелен Миррен, Уиллем Дефо. Кроме того, в Берлин приедет бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон. Председателем жюри является британский актер, лауреат премии "Оскар" Джереми Айронс, известный по ролям в картинах "Лолита" (1997), "Женщина французского лейтенанта" (1981) и многим другим.

В этом году руководить кинофестивалем будут сразу два человека - итальянский кинокритик Карло Шатриан и представительница Нидерландов Марит Риссенбейк. До прошлого года директором Берлинале неизменно с 2001 года был немец Дитер Косслик.

Организаторы кинофестиваля очень внимательно следят в этом году за развитием ситуации с распространением нового коронавируса. Одна из китайских делегаций, которая должна была впервые приехать на Берлинале, отменила свое участие. Из 280 заявленных участников из КНР в столицу ФРГ не приедут около 120.

Всего в конкурсную программу вошли 18 фильмов, в том числе драма "Неизбранные дороги" Салли Поттер с Хавьером Бардемом, Сальмой Хайек и Лорой Линни в главных ролях, "Сибирь" американского режиссера Абеля Феррары с Уиллемом Дефо.