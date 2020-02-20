В МИД Турции подтвердили, что Анкара, Москва и Тегеран согласовывают дату саммита по Сирии

Представители Турции, России и Ирана работают над согласованием даты трехстороннего саммита по сирийскому урегулированию. Как передает Арменпресс, об этом сообщили в четверг ТАСС в Министерстве иностранных дел Турции.

"Стороны ведут работу по согласованию даты саммита. Как только между тремя странами будет достигнуто соглашение, дата саммита будет оглашена общественности", - подчеркнули в турецком внешнеполитическом ведомстве.

Накануне замглавы МИД РФ, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов сообщилТАСС, что трехсторонний саммит по Сирии президентов РФ, Ирана и Турции может пройти в Тегеране в начале марта, если будет получено согласие турецкого руководства.