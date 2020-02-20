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Визит президента Грузии в ЦАР отменен из-за поста в сети «Фейсбук»

Визит президента Грузии в ЦАР отменен из-за поста в сети «Фейсбук»

Администрация президента Грузии сообщает, что после публикации поста в сети Фейсбук, автором которого является бывший посол Грузии в Совете Европы Мамука Жгенти, запланированный в ЦАР визит президента Грузии Саломе Зурабишвили отменен, сообщает Арменпресс со ссылкой на Грузия Online.

Мамука Жгенти написал в сети, что по имеющейся у него информации, планируется 10-дневный визит президента в Центральноафриканскую Республику "с большой делегацией".

Администрация президента назвала пост Мамуки Жгенти "безответственными и наносящим урон интересам государства", и заявила, что "информация о визите президента Грузии и ее делегации в ЦАР является конфиденциальной и ее распространение заранее строго запрещается".

"Особенно вызывает возмущение и заставляет задуматься то, что подобную информацию в циничном контексте распространяет бывший посол Грузии в Совете Европы, который прекрасно знает важность конфиденциальной информации и правила обращения с ней", говорится в заявлении.

      В заявлении отмечается, что из-за заявления      резидент Грузии и министерство обороны были вынуждены отменить свой визит туда, где находятся грузинские миротворцы.

 

 




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БелТА


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