Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной Ерванда Манаряна

Премьер-министр Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной известного армянского актера, режиссера, сценариста Ерванда Манаряна. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.

“С глубокой скорбью узнал о кончине нашего выдающегося деятеля искусства Ерванда Манаряна.

Ерванд Манарян был блестящим народным артистом, созданные им образы обогатили армянское киноискусство и заняли незабываемое место в сердцах армянских зрителей. Он был великим артистом, сценаристом, режиссером, педагогом, который пользовался большой всенародной любовью и славой.

Ерванд Манарян был и активным гражданином Республики Армения, который на протяжении многих лет выступал с позиций борьбы за справедливость, постоянно выражая свою четкую позицию.

Память о знаменитом деятеле искусства, его творческой и гражданской деятельности останется яркой в сердцах многих поколений армянского народа. От имени всего армянского народа и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным, друзьям Ерванда Манаряна и поклонникам его искусства”, - говорится в телеграмме соболезнования премьер-министра Армении.