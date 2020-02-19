Бритни Спирс сломала ногу и попала в больницу

Американская поп-певица Бритни Спирс попала в больницу со сломанной ногой. Как передает Арменпресс, об этом в Instagram сообщил ее возлюбленный Сэм Асгари

Артистка получила травму во время танцев. Подробности произошедшего не раскрываются.

Асгари выложил совместное с певицей селфи из больницы. «Моя львица сломала плюсневую кость, делая то, что любит, — танцуя. Желаю ей поскорее выздороветь», — написал он.

Плюсневые кости расположены в стопе. При незначительном переломе восстановление занимает более месяца.