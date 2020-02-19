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Эрдоган не верит в участие России в "плохих сценариях" в Сирии

Эрдоган не верит в участие России в "плохих сценариях" в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоганзаявил, что не верит в участие России в плохом сценарии в Сирии, которым пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал возможную турецкую военную операцию в сирийском Идлибе, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция пока не получила удовлетворяющего ее результата на переговорах с РФ по сирийскому Идлибу и готова к началу военной операции в этом регионе. Песков назвал это худшим сценарием.

"Я не верю, что Россия примет участие в подобных плохих сценариях", - сказал Эрдоган журналистам на просьбу прокомментировать заявление Кремля о плохом сценарии.

 

 




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БелТА


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