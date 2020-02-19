Совет национальной безопасности Грузии возглавит Вахтанг Гомелаури

Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури будет руководить Советом национальной безопасности страны, об этом премьер-министр Георгий Гахария заявил на заседании правительства в среду.

"Вы знаете, что Совет безопасности является крайне важным органом, особенно сегодня, он должен работать и функционировать эффективно. Исходя из сложившейся ситуации, мы представляем вам нового секретаря Совета безопасности. Это министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури. Я поздравляю господина Вахтанга с назначением на эту важную и ответственную должность, конечно, по совместительству. Это означает, что его функции будут усилены и удвоены", - заявил Гахария,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

До недавнего времени Совбез возглавлял Леван Изория. Он назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Грузии в Германии.