Опрос: сенатор Сандерс по популярности далеко оторвался от соперников-демократов

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс по уровню поддержки сторонников Демократической партии оставил далеко позади остальных претендентов на пост президента США. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник результаты общенационального опроса общественного мнения, проведенного по заказу телекомпании NBC и газеты The Wall Street Journal.

Уровень поддержки Сандерса составляет 27% и остается неизменным по сравнению с предыдущим социологическим исследованием, проведенным в конце января. Популярность бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, который потерпел поражение на собраниях партийных активистов (кокусах) в штате Айова 3 февраля и на первичных выборах (праймериз) в штате Нью-Гэмпшир 11 февраля, рухнула на 11 процентных пунктов, достигнув отметки 15%,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Далее располагаются бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг (14%), сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен (14%), экс-мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж (13%) и сенатор от Миннесоты Эми Клобушар (7%). Из них сильно упрочили свои позиции за минувший календарный месяц Блумберг, Буттеджадж и Клобушар.

В телефонном опросе с 14 по 17 февраля приняли участие 900 человек из числа зарегистрированных избирателей. Вероятность погрешности составляет 3,27 процентных пункта.