ЕС готов содействовать активизации переговоров в формате сопредседателей Минской группы ОБСЕ

Министр обороны Армении Давид Тоноян принял специального представителя ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Тойво Клаара. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, на встрече также присутствовала руководитель делегации ЕС в Армении, посол Андреа Викторин.

По просьбе гостей министр обороны Армении представил ситуацию, а также последние события на армяно-азербайджанской государственной границе и линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана.

В свою очередь Тойво Клаар отметил, что Европейский союз полностью поддерживает усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта и готов содействовать активизации переговоров в этом формате.

В ходе встречи были затронуты вопросы сотрудничества Армения-ЕС, а также региональной безопасности.