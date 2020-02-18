Софи Лорен рада, что ее новый фильм выйдет на стриминговой платформе

Итальянская актриса Софи Лорен рада тому, что новый фильм с ее участием "Вся жизнь впереди" выйдет на стриминговой платформе Netflix. Источнику стало известно, что компания приобрела права на показ ленты режиссера Эдоардо Понти. Как передает Арменпресс, об этом сообщает THR.

"В своей карьере я сотрудничала с крупнейшими студиями, но сейчас могу с уверенностью сказать: ни у одной из них не было такого охвата аудитории и разнообразия, — прокомментировала Лорен".

По мнению актрисы, каждый заслуживает возможности быть услышанным.

"Это как раз то, о чем наш фильм "Вся жизни впереди", — подчеркнула Софи Лорен.

В ленте, основанный на одноименной книге Ромена Гари, актриса играет мадам Розу, выжившую во время Холокоста. Она воспитывает брошенных детей в приюте, куда попадает 12-летний Момо из Сенегала. Именно он будет помогать мадам Розе в последние годы ее жизни.

Дата выхода фильма пока неизвестна. Ранее СМИ писали, что съемки завершатся в марте этого года.