Феликс Тохян подтвердил, что встречался с Араратом Мирзояном

Судья Конституционного суда Феликс Тохян считает председателя Национального собрания Арарата Мирзояна одним из своих лучших студентов.

Как сообщает Арменпресс, 18 февраля в беседе с журналистами Тохян отметил, что он встречался с Мирзояном и не только с ним, но и со многими. На вопрос, он встречался с Мирзояном как со своим студентом или как с председателем НС, Тохян ответил: и как со студентом, и как с председателем НС. На вопрос, обсуждался ли на встрече вопрос о выходе на пенсию судей КС, Тохян ответил: “Нет”.

Говоря о распространяемых слухах о том, что в КС есть напряженность, Тохян сказал: “В КС не было и нет напряженности, ни тогда когда приходил Ваге Григорян, ни сейчас”.