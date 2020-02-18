Поддержка сирийской армии: население Алеппо соберется на центральной площади города

Жители сирийского города Алеппо 18 февраля в полдень соберутся на центральной площади города и выразят свою поддержку и благодарность сирийской армии. Об этом в беседе с Арменпресс сказал депутат-армянин парламента Сирии Жирайр Реисян.

“Хотя Алеппо в целом был освобожден, однако были районы, которые подвергались бомбардировкам террористических группировок. В связи с этим, исходя из понятий безопасности, аэропорт Алеппо не эксплуатировался. С радостью отметим, что сегодня эти районы также освобождены. Народ ликует, и сегодня в полдень жители Алеппо соберутся на центральной площади, чтобы выразить свою поддержку и благодарность сирийской армии”, - сказал Жирайр Реисян.

Он подчеркнул, что благодаря очень большим усилиям, последовательной борьбе и преданности город полностью освобожден от террористических группировок, безопасность возвращена Алеппо. Он также отметил, что в обществе с большим воодушевлением было воспринято открытие аэропорта. Он имеет огромное значение в жизни Алеппо.

Издаваемое в Сирии издание “Гандзасар” сообщает, что президент Башар аль-Асад поблагодарил жителей Алеппо, подчеркнув, что они - победивший народ. Президент Асад добавил, что, несмотря на множество трудностей, Алеппо и алепцы не были сломлены.

“Алеппо сохранил свой исторический облик. Алеппо, будучи осажденным, не был сломмлен. Он упорно трудился и обеспечил себе жизнь. Город, вопреки своему катастрофическому положению, остался оживленным, внося свой скромный вклад в экономику страны. Я уверен, что такая борьба и сопротивляемость исходят из патриотизма. Алеппо должен воспрять из пепла войны, подняться и взять на себя лидерство в экономике Сирии”, - отметил президент Сирии.

Командование сирийской армии 17 февраля выступило с сообщением, официально объявив об освобождении западных и северо-западных сел Алеппо. Командование сообщило, что сирийская армия вела бурные бои против террористических группировок. В результате Алеппо объявлен безопасной территорией.