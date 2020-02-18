Тяжелоатлеты начинают сборы в городе Абовян

Мужская сборная Армении по тяжелой атлетике начинает учебно-тренировочные сборы в городе Абовян.

Об этом в беседе с Арменпресс сказал тренер сборной Виген Хачатрян. Сейчас мужская команда, состоящая из 11 тяжелоатлетов, проводит сборы. 5 молодых спортсменов, которые должны принять участие в чемпионате мира, тренируются в Ереване, в Олимпаване, а женская команда в Цахкадзоре.

Все сборы завершатся 7 марта. Таким образом команды готовятся к предстоящим турнирам, а взрослая сборная готовится к чемпионату Европы.