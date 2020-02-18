Бенефициарам была представлена программа “Рынок капитала. Выявление возможностей роста”

В Министерстве экономики РА под руководством министра Тиграна Хачатряна состоялось обсуждение, посвященное проблемам развития рынка капитала, в котором приняли участие представители более 30 предприятий, имеющих реальный потенциал развития сектора. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства экономики Армении.

В своем вступительном слове Тигран Хачатрян сообщил участникам обсуждения, что в течение последних двух месяцев в результате обсуждений с заинтересованными государственными органами и руководителями финансовых структур была составлена дорожная карта программных действий по развитию рынка капитала. “Сегодня мы пригласили Вас, как потенциальных участников рынка капитала и важных игроков, чтобы представить нашу работу и поговорить о предстоящих планах. Обсудить, какие возможности Вы можете иметь, став участниками рынка, а также выслушать Ваше мнение и предложения. Какие проблемы и препятствия Вы видите, какие у Вас есть предложения, что мешает Вам в процессе привлечения капитала и какие изменения необходимо осуществить, чтобы рынок капитала стал более доступным для компаний”, - сказал министр экономики.

Состоялась презентация программы “Рынок капитала: выявление возможностей роста”, в ходе которой были представлены мнения и предложения по следующим обсуждаемым вопросам: корпоративное управление, регулирование выпуска и листинга, прозрачность, предложение финансовых средств и т.д.

В озвученных предложениях была отмечена необходимость пересмотра и согласования законодательных документов, важности частных инвестиционных фондов, сближения восприятий финансовых инструментов.

В конце встречи заместитель министра Наира Маргарян поблагодарила присутствующих за активное участие и сообщила, что дорожная карта развития рынка капитала будет разработана с представленными предложениями, добавив, что встречи будут продолжительными. “С каждой организацией мы готовы отдельно обсудить представляемые ими проблемы и быть максимально полезными. В ближайшее время доработанный документ будет представлен на утверждение. На этапе реализации сотрудничество с Вами будет нам крайне необходимо, поскольку Вы - непосредственные бенефициары, и для поиска лучших путей Ваша помощь крайне важна для нас”, - сказала Наира Маргарян.