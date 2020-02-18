Полиция сообщает о раскрытии случая продажи ребенка

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 17 и 18 февраля сотрудниками различных подразделений полиции раскрыто 75 случаев преступлений, из которых 8 - ранее совершенных. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Полиции Армении.

В частности, случаев кражи личного имущества - 18, нанесения телесных повреждений – 11, мошенничества - 7, обнаружения наркотиков - 4, по 3 случая семейного насилия, контрабанды наркотиков и злоупотребления должностными полномочиями, по 2 случая похищения людей, угрозы и незаконного пересечения государственной границы, по 2 случая убийства, грабежа, вымогательства, уклонения от налогов, компьютерного преступления, незаконной вырубки деревьев, ношения холодного оружия и 1 случай продажи ребенка с целью получения дохода.

За указанный период были обнаружены 2 пропавших без вести, 6 разыскиваемых, 6 добровольно явились. Зарегистрировано 4 случая добровольной сдачи оружия и боеприпасов.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 6 случаев кражи личного имущества.

За минувший день в республике было зарегистрировано 6 ДТП, вследствие которых один человек погиб, 6 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.