Арсен Торосян встретился с председателем Национальной службы медицинского страхования Кореи

Министр здравоохранения Арсен Торосян, находящийся с рабочим визитом в Республике Корея, встретился с председателем Национальной службы медицинского страхования Кореи Йонгом Ик Кимом. Об этом Арменпресс сообщили в Министерстве здравоохранения Армении.

Во встрече приняла участие также делегация Всемирного банка, благодаря которой и был организован визит армянской делегации в Корею.

Йонг-Ик Ким говорил о важности таких программ и мероприятий по обмену, учитывая то, что Корейская система медицинского страхования, сформировавшаяся в 1977 году, добилась больших успехов и является примером для многих стран мира.

Он отметил, что корейская сторона рада делиться своим опытом с политиками, депутатами и представителями сферы из других стран.

Министр Арсен Торосян, в свою очередь, поблагодарил за оказанный прием и за готовность обмена опытом.

“Для тех стран, которые только начинают идти по пути таких реформ, опыт Кореи очень важен и полезен”, - сказал он и добавил, что Армения также выбрала этот путь и находится на начальном этапе внедрения системы страхования общественного здравоохранения.

Стороны также отметили важность обмена между странами экспертами и достигли договоренности о будущем сотрудничестве.

Глава делегации Всемирного банка Аданна Чуквума подчеркнула важность создания диалога между странами по части уже состоявшихся систем и добавила, что Всемирный банк также продолжит содействовать Армении в деле реформ.

В конце встречи министр Арсен Торосян пригласил корейских экспертов посетить Армению для изучения работы, проделанной за последние годы.