Продолжается программа “Гранты развития экспортера”

Министерство экономики РА в сотрудничестве с Фондом “Центр содействия инвестициям” в рамках финансируемой Всемирным банком “Программы стимулирования торговли и инфраструктуры качества” начало подпрограмму “Гранты развития экспортера”. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства экономики Армении.

Целью грантов на развитие экспортеров является создание ресурсных центров совместного использования (логистические центры, транспортные средства, маркетинговые услуги, производственные узлы и т.д.). С целью усиления потенциала МСБ и стимулируя производственные, торговые и экспортные возможности МСБ. Конкурс открыт для всех сфер с высоким экспортным потенциалом, однако приоритет будет отдан сельскому хозяйству, переработке продуктов питания и текстилю. По этой программе, направленной на решение проблем, возникших в цепи продукция-экспорт, в Ереване и областях был проведен ряд информационных мероприятий с целью представления содержания программы, критериев участия, порядка оценки заявок и другой информации. Последний срок подачи заявок на участие -20 марта. Подробнее на сайте https://smednc.am/hy/inner/864

По этой ссылке: https://www.facebook.com/watch/?v=219316952539648 вы можете увидеть информативное видео о подпрограмме “Гранты развития экспортера”.