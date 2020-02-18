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Продолжается программа “Гранты развития экспортера”

Продолжается программа “Гранты развития экспортера”

Министерство экономики РА в сотрудничестве с Фондом “Центр содействия инвестициям” в рамках финансируемой Всемирным банком “Программы стимулирования торговли и инфраструктуры качества” начало подпрограмму “Гранты развития экспортера”. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства экономики Армении.

Целью грантов на развитие экспортеров является создание ресурсных центров совместного использования (логистические центры, транспортные средства, маркетинговые услуги, производственные узлы и т.д.). С целью усиления потенциала МСБ и стимулируя производственные, торговые и экспортные возможности МСБ. Конкурс открыт для всех сфер с высоким экспортным потенциалом, однако приоритет будет отдан сельскому хозяйству, переработке продуктов питания и текстилю. По этой программе, направленной на решение проблем, возникших в цепи продукция-экспорт, в Ереване и областях был проведен ряд информационных мероприятий с целью представления содержания программы, критериев участия, порядка оценки заявок и другой информации. Последний срок подачи заявок на участие -20 марта. Подробнее на сайте  https://smednc.am/hy/inner/864 

По этой ссылке: https://www.facebook.com/watch/?v=219316952539648  вы можете увидеть информативное видео о подпрограмме “Гранты развития экспортера”.




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