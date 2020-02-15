Курдская община Армении провела марш протеста в связи с 20-летием заключения Оджалана

Курдская община в Армении организовала в Ереване марш протеста, посвященный 20-й годовщине тюремного заключения Абдуллы Оджалана— лидера Рабочей партии Курдистана (РПК) Турции.

Как передает Арменпресс, курды прошли от Северного проспекта до площади Шаумяна, пытаясь донести свой голос и до международных организаций.

Участники марша протеста скандировали «Турция – террорист!» и «Душой мы с тобой, Оджалан!»

Член фракции НС РА "Мой шаг"Князь Гасановзаявил, что они осуждают варварские действия турецких властей в отношении курдского народа.

«Двадцать лет назад, в результате заговора некоторых сверхдержав и государств, лидер курдского народа Абдулла Оджалан был схвачен и передан турецким властям. Они приговорили Оджалана к смертной казни, но под натиском курдского народа приговор был заменен на пожизненное заключение. Мы призываем международное сообщество, сверхдержавы— обуздать турецкие власти, принять меры, чтобы положить конец таким действиям», - сказал Гасанов.

Абдулла Оджалан был лидером Курдского освободительного движения. Он также является председателем Курдской рабочей партии. В настоящее время отбывает пожизненное заключение на турецком острове Эмрали.