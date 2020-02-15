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Нарек Самсонян вызван в ССС в рамках расследуемого уголовного дела

Нарек Самсонян вызван в ССС в рамках расследуемого уголовного дела

Председатель о/о «Гражданское сознание» Нарек Самсонян был вызван в Специальную следственную службу в рамках расследования уголовного дела.

В беседе  с Арменпресс эту информацию  подтвердила пресс-секретарь Специальной следственной  службы Марина Оганджанян.

«Он был вызван в орган предварительного следствия по уголовному делу, расследуемому Специальной следственной службой», - сказал Оганджанян, отметив, что более подробная информация будет предоставлена позже.

31 января Нарек Самсонян был вызван в Специальную следственную службу РА для расследования дела, возбужденного  в Комитете по государственным доходам  по ч.1  ст.308   Уголовного кодекса РА — на основании записи, сделанной премьер-министром РА НиколомПашиняном в Facebook.

 




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