Нарек Самсонян вызван в ССС в рамках расследуемого уголовного дела

Председатель о/о «Гражданское сознание» Нарек Самсонян был вызван в Специальную следственную службу в рамках расследования уголовного дела.

В беседе с Арменпресс эту информацию подтвердила пресс-секретарь Специальной следственной службы Марина Оганджанян.

«Он был вызван в орган предварительного следствия по уголовному делу, расследуемому Специальной следственной службой», - сказал Оганджанян, отметив, что более подробная информация будет предоставлена позже.

31 января Нарек Самсонян был вызван в Специальную следственную службу РА для расследования дела, возбужденного в Комитете по государственным доходам по ч.1 ст.308 Уголовного кодекса РА — на основании записи, сделанной премьер-министром РА НиколомПашиняном в Facebook.