Процесс признания Геноцида армян на Ближнем Востоке имеет положительную динамику

Сирия стала второй после Ливана арабской страной, признавшей Геноцид армян. 13 февраля 2020 года парламент Сирии единогласно принял Резолюцию о признании и осуждении Геноцида армян.

Первым шагом в направлении признания Сирией Геноцида армян можно считать заявление президента Сирии Башара Асада, сделанное в 2014 году, когда последний в интервью агентству AFP сравнил зверства в Сирии с уничтожением 1,5 млн армян Османской империей. Спустя несколько дней после этого в ООН заявление о Геноциде армян сделал и посол Сирии. Позже, в 2015 году, парламент Сирии на специальном заседании по случаю 100-летия Геноцида армян воздал дань памяти жертвам Геноцида армян.

Неопровержимо, что в основе признания Сирией Геноцида армян лежит ряд факторов, самым важным из которых, пожалуй, являются антитурецкие настроения в Сирии. Отношения Дамаск-Анкара достигли такого уровня напряженности, что сирийские власти не отказываются от применения всех возможных инструментов. В частности, свою роль сыграла и сверхнапряженная ситуация, царящая в последние месяцы в северо-восточных районах Сирии, а в последнее время в провинциях Идлиб и Алеппо.

Вообще, в последние годы наблюдается определенная положительная динамика в процессе признания Геноцида армян на Ближнем Востоке, что также в значительной степени обусловлено тем обстоятельством, что политика Анкары, направленная на увеличение влияния Турции на Ближнем Востоке, вызывает значительное противодействие со стороны арабских стран. В частности, и другая ключевая арабская страна - Египет, уже предпринимает первые шаги по признанию Геноцида армян. В 2016 году в парламенте Египта была вынесена на обсуждение резолюция о признании Геноцида армян, а в 2019 году президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в рамках Мюнхенской конференции по безопасности заявил о том, что 100 лет назад его страна предоставила убежище армянам, спасшимся от Геноцида. Можно ожидать, что признание Сирией Геноцида армян в определенной степени будет способствовать принятию в дальнейшем аналогичного решения и другими арабскими странами.

Примечательно, что в 2019 году заявление о признании и осуждении Геноцида армян было принято Ливией (правительством Тобрука). Отметим, что заявление было принято одной из двух действующих в Ливии сил - ливийской национальной армией генерала Хафтара, которую поддерживают Россия, Франция, ОАЭ, Египет, Саудовская Аравия и др.

Говоря о факторах, стимулирующих признание Геноцида армян в этом регионе, нельзя игнорировать и то обстоятельство, что Армения в последние годы прилагает значительные усилия для переноса отношений с каждой из ближневосточных стран на более высокий уровень, что оказывает свое естественное влияние и на этот вопрос. В случае с той же Сирией Армения, постоянно выступая за мирное урегулирование конфликта и сохраняя позитивный нейтралитет, предприняла существенные шаги по преодолению гуманитарного кризиса в стране. В том числе инициировав работу армянской гуманитарной миссии в Сирии, и рассматривая ее как “возвращение морального долга” сирийскому народу за прием и предоставления убежища армянам, спасшимся от Геноцида армян более 100 лет назад. Принятие парламентом Сирии вышеуказанной резолюции является также показателем положительных тенденций в двусторонних отношениях Армения-Сирия.

В этом контексте чрезвычайно важна также работа, осуществляемая армянскими структурами и армянской общиной Сирии, в том числе двумя ныне действующими в парламенте Сирии армянскими депутатами, которые всего недавно, в январе 2020 года, на встрече с президентом Сирии обсуждали вопросы, связанные с армянской общиной.

Подводя итоги, следует отметить, что в основе некоторой положительной динамики, связанной с признанием Сирией Геноцида армян и с этим процессом на Ближнем Востоке в целом лежит ряд факторов, в числе которых проактивная и инициативная политика Армении на Ближнем Востоке занимает свое важное место.

Арпине Овсепян