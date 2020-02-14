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Процесс признания Геноцида армян на Ближнем Востоке имеет положительную динамику

Процесс признания Геноцида армян на Ближнем Востоке имеет положительную динамику

Сирия стала второй после Ливана арабской страной, признавшей Геноцид армян. 13 февраля 2020 года парламент Сирии единогласно принял Резолюцию о признании и осуждении Геноцида армян.

Первым шагом в направлении признания Сирией Геноцида армян можно считать заявление президента Сирии Башара Асада, сделанное в 2014 году, когда последний в интервью агентству AFP сравнил зверства в Сирии с уничтожением 1,5 млн армян Османской империей. Спустя несколько дней после этого в ООН заявление о Геноциде армян сделал и посол Сирии. Позже, в 2015 году, парламент Сирии на специальном заседании по случаю 100-летия Геноцида армян воздал дань памяти жертвам Геноцида армян.

Неопровержимо, что в основе признания Сирией Геноцида армян лежит ряд факторов, самым важным из которых, пожалуй, являются антитурецкие настроения в Сирии. Отношения Дамаск-Анкара достигли такого уровня напряженности, что сирийские власти не отказываются  от применения всех возможных инструментов. В частности, свою роль сыграла и сверхнапряженная ситуация, царящая в последние месяцы в северо-восточных районах Сирии, а в последнее время в провинциях Идлиб и Алеппо.

Вообще, в последние годы наблюдается определенная положительная динамика в процессе признания Геноцида армян на Ближнем Востоке, что также в значительной степени обусловлено тем обстоятельством, что политика Анкары, направленная на увеличение влияния Турции на Ближнем Востоке, вызывает значительное противодействие со стороны арабских стран. В частности, и другая ключевая арабская страна - Египет, уже предпринимает первые шаги по признанию Геноцида армян. В 2016 году в парламенте Египта была вынесена на обсуждение резолюция о признании Геноцида армян, а в 2019 году президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в рамках Мюнхенской конференции по безопасности заявил о том, что 100 лет назад его страна предоставила убежище армянам, спасшимся от Геноцида. Можно ожидать, что признание Сирией Геноцида армян в определенной степени будет способствовать принятию в дальнейшем аналогичного решения и другими арабскими странами.

Примечательно, что в 2019 году заявление о признании и осуждении Геноцида армян было принято Ливией (правительством Тобрука). Отметим, что заявление было принято одной из двух действующих в Ливии сил - ливийской национальной армией генерала Хафтара, которую поддерживают Россия, Франция, ОАЭ, Египет, Саудовская Аравия и др.

Говоря о факторах, стимулирующих признание Геноцида армян в этом регионе, нельзя игнорировать и то обстоятельство, что Армения в последние годы прилагает значительные усилия для переноса отношений с каждой из ближневосточных стран на более высокий уровень, что оказывает свое естественное влияние и на этот вопрос. В случае с той же Сирией Армения, постоянно выступая за мирное урегулирование конфликта и сохраняя позитивный нейтралитет, предприняла существенные шаги по преодолению гуманитарного кризиса в стране. В том числе инициировав работу армянской гуманитарной миссии в Сирии, и рассматривая ее как “возвращение морального долга” сирийскому народу за прием и предоставления убежища армянам, спасшимся от Геноцида армян более 100 лет назад. Принятие парламентом Сирии вышеуказанной резолюции является также показателем положительных тенденций в двусторонних отношениях Армения-Сирия.

В этом контексте чрезвычайно важна также работа, осуществляемая армянскими структурами и армянской общиной Сирии, в том числе двумя ныне действующими в парламенте Сирии армянскими депутатами, которые всего недавно, в январе 2020 года, на встрече с президентом Сирии обсуждали вопросы, связанные с армянской общиной.

Подводя итоги, следует отметить, что в основе некоторой положительной динамики, связанной с признанием Сирией Геноцида армян и с этим процессом на Ближнем Востоке в целом лежит ряд факторов, в числе которых проактивная и инициативная политика Армении на Ближнем Востоке занимает свое важное место.

Арпине Овсепян




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