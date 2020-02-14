Папикян не опроверг, что имел судимость: министр обратился в полицию и СНБ

Министр территориального управления и инфраструктур РА Сурен Папикян не опроверг, что имел судимость. Как передает «Арменпресс», об этом Папикян сказал 14 февраля в прямом эфире на своей странице в Facebook, отвечая на публикации в прессе.

“Если судимость прекращена законодательством РА, то данное лицо уже не считается судимым. Я служил не в армянской армии. Во всем, что было представлено, есть определенная истина, но есть и неправильная подача. Речь идет о моей службе в 2004 – 2006 годах. В ходе службы я выделялся как хороший солдат, был отличником пограничной службы, однако был случай, когда был нанесен удар по моему национальному достоинству, и я оказался в одном инциденте. Пишут о каких-то острых колюще-режущих инструментах, это не соответствует действительности, я ничего подобного не делал. Мое участие - участие в неуставных отношениях, я не признал вины, был освобожден по амнистии, и тем самым моя судимость была прекращена. Это было примерно 13 - 14 лет назад”, - сказал Папикян.

Сурен Папикян отметил, что считает этот этап своей жизни завершенным, а секретная информация о его личной жизни хранится в специальном отделении полиции.

“Эта информация является личной конфиденциальной информацией и хранится в специальном отделении полиции. То есть, эта информация может быть предоставлена только высокопоставленным должностным лицам правоохранительной системы, а также кому-либо с согласия данного лица. Я хочу констатировать, что данное правоохранительное лицо или лица были заняты формированием пакетов компроматов в отношении своих коллег, и данные лица сегодня говорят о чести, о чести офицера”, - отметил он.

Сурен Папикян обратился в Службу национальной безопасности и полицию, чтобы выяснить, через чьи руки и каким образом тайная информация о его личной жизни стала поводом для того, чтобы очернить его имя.