Очередная азербайджанская манипуляция: эксперт коснулся приписываемого Каспршику заявления

Советник главы созданной властями Азербайджана неправительственной организации "Азербайджанская община Нагорного Карабаха" написал в своем блоге в Твиттере, что якобы личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик поздравил его как "избранного представителя Нагорно-Карабахской области Азербайджана". Вскоре после этого запись была удалена, а через несколько часов она снова появилась. Однако в релизах, опубликованных азербайджанскими сайтами, эта часть отсутствует.

“Я думаю, что это очередная манипуляция азербайджанской стороны в этом контексте. Если бы Каспршик действительно сделал такое заявление, его вряд ли бы удалили из Твиттера на 4-5 часа, и вряд ли азербайджанские сайты не упомянули бы об этом. Если бы это было так, то они распространили бы эту информацию по всем каналам. Встреча действительно состоялась. В предыдущие годы также сопредседатели Минской группы ОБСЕ, личный представитель действующего председателя встречались с представителями этой НПО точно так же, как встречаются с представителями гражданского общества в Арцахе. Что касается провокационной части заявления, то Каспршик как посредник не имеет права делать предвзятые заявления. Если бы он сделал такое заявление, то нарушил бы свой мандат и был бы вынужден попрощаться со своей должностью”, - в беседе с Арменпресс сказал эксперт “Орбели” по вопросам Азербайджана центра Тарон Ованнисян.

Ганджалиев стал депутатом парламента Азербайджана от практически несуществующего избирательного округа, где зарегистрировано 5000 избирателей, из которых на выборы пришли максимум 2000 человек. Для Гянджалиева власти собрали 1596 голосов.

Тарон Ованнисян также отметил, что набравший такое количество голосов человек не может претендовать на то, чтобы представлять азербайджанских беженцев. Что касается встречи Каспршика с Гянджалиевым, то в качестве представителей Арцаха сопредседатели Минской группы ОБСЕ и Каспршик встречаются только с властями Арцаха. Нет и не может быть другой стороны, представляющей Арцах. Вышеупомянутая надуманная НПО никогда не может быть стороной переговоров. Позицию азербайджанской стороны представляют власти этой страны, и если Гянджалиев становится частью упомянутых властей, то его мнение также представляет Ильхам Алиев. Не может быть двух представителей Азербайджана в процессе переговоров.