Sky: министр финансов Великобритании Саджид Джавид покинул свой пост

Министр финансов Великобритании Саджид Джавид подал в отставку со своего поста на фоне перестановок, проводимых в правительстве премьер-министра Бориса Джонсона. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в четверг британский телеканал Sky News.

По информации телеканала, ставшая неожиданностью отставка Джавида является итогом противостояния между главой Минфина и главным советником премьер-министра Домиником Каммингсом. Ожидается, что портфель Джавида получит его заместитель Риши Сунак.

Британские политические обозреватели не ожидали, что Джонсон отправит в отставку кого-либо из ключевых министров своего кабинета, включая Джавида, который должен был в начале марта представить проект бюджета на следующий финансовый год. Обозреватель телерадиовещательной корпорации Би-би-си Лора Кюнссберг пишет, что Джавиду было предложено сохранить должность, если он отправит в отставку всех своих советников, однако министр отказался от этого предложения и предпочел отказаться от портфеля.

Ранее 13 февраля о своих отставках объявили министры по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Андреа Лидсом, по делам Северной Ирландии Джулиан Смит и охраны окружающей среды Тереза Вильерс, а также генеральный прокурор Англии и Уэльса Джеффри Кокс.