ГКЗЭК изучает возможность сделки по покупке Beeline Ucom-ом

Государственная комиссия по защите экономической конкуренции (ГКЗЭК) изучает возможность сделки по покупке армянского бизнеса (бренд “Beeline”) мирового лидера по предоставлению услуг связи и интернета компании VEON Ltd (NASDAQ и Euronext Амстердам) армянской компанией “Ucom”, предоставляющей услуги фиксированной и мобильной связи

Как передаетн «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами после заседания правительства сказал председатель Государственной комиссии по защите экономической конкуренции Гегам Геворкян.

“На данный момент проводятся исследования. Несколько дней назад состоялось наше первое заседание. Мы собираем информацию, чтобы понять, что произойдет на возможных рынках. Эти рынки - закрепленная связь, интернет, мобильный интернет, мобильная связь, право на ретрансляцию телевидения. Мы отдельно рассмотрим эти рынки и представим полную картину. Если мы увидим, что возможны проблема с точки зрения экономической конкуренции на рынке, то вынесем наши заключения. Возможно также, что будет сделка с условием, то есть, государство продиктует определенные условия в связи со сделкой”, - сказал Геворкян.

Армянская ЗАО “Ucom”, предоставляющая услуги фиксированной и мобильной связи в Армении, подтвердила факт проведения в настоящее время обсуждений с мировым лидером по предоставлению услуг связи и интернета VEON Ltd компанией NASDAQ и Euronext Амстердам о возможной сделке по продаже ее армянского бизнеса (бренд “Beeline”).