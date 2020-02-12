Турецкая делегация отправится в Россию для обсуждения ситуации в сирийском Идлибе

Турецкая делегация в ближайшие дни намерена отправиться в Россию для обсуждения ситуации в сирийской провинции Идлиб. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в среду министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в албанской столице Тиране.

"В ближайшие дни наша делегация отправится в Москву. Мы продолжаем работать вместе с Россией, мы стремимся обеспечить постоянное перемирие [в Идлибе]. Но если никакого результата [переговоры не дадут], то мы настроены решительно", - сказал он в эфире телеканала Эн-ти-ви.