Экс-президент Грузии Маргвелашвили заявил о намерении вернуться в политику

Экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил о готовности вернуться в политику на фоне вынесения обвинительного приговора бывшему мэру Тбилиси Гиги Угулаве, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"В то время, когда курс и будущее нашей страны оказываются под вопросом, естественно, я приступаю к активным консультациям в связи с тем, как обеспечить и защитить то, о чем ценой жизни заботились люди нашего поколения - независимость Грузии", - сказал во вторник Маргвелашвили в интервью телеканалу PalitraNews, отвечая на вопрос журналиста, собирается ли он возвращаться в политику.

По словам Маргвелашвили, который руководил страной с 2013 по 2018 годы, его политическая деятельность не будет направлена против оппозиционного объединения, а наоборот, будет способствовать сохранению единства оппонентов власти. Верховный суд Грузии 10 февраля признал экс-мэра Тбилиси Угулаву виновным по делу о растрате более 48 млн лари (более $17 млн) и приговорил его к трем годам и двум месяцам лишения свободы. Дело, за которое экс-мэр грузинской столицы был осужден, касается растраты 48 млн лари из Фонда развития Тбилиси. Эти деньги, по данным прокуратуры, в 2011-2012 годах были потрачены на финансирование координаторов правящей в тот период партии "Единое национальное движение". Тогда Угулава был ее членом.

Оппоненты власти считают приговор политически мотивированным и заявили о разрыве переговоров с властью по поводу избирательной реформы. Оппоненты власти уже анонсировали проведение масштабного митинга в поддержку Угулаве 4 апреля.