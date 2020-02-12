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В Иране из-за снегопада погибли семь человек

В Иране из-за снегопада погибли семь человек

По меньшей мере семь человек погибли в результате происшествий, спровоцированных снегопадом в провинции Гилян на севере Ирана. Как передает Арменпресс, об этом сообщил иранский новостной портал YJC со ссылкой на медиков.

"В результате снегопада и схода лавины к настоящему моменту погибли семь человек, из которых пять – в результате оползня в Рудбаре, еще двое из-за падения с высоты и обрушения крыши в Реште", - сообщил порталу представитель скорой помощи страны Моджтеба Халеди.

Департамент образования провинции Гилян, в свою очередь, сообщил о выходных в учебных заведениях из-за "продолжающегося снегопада". Непогода также вызвала перебои с электричеством и связью.

 




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БелТА


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