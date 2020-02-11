Замначальника полиции Армении принял делегацию ЕС

Заместитель начальника полиции полковник Тигран Есаян 11 февраля принял делегацию Европейского союза во главе с Кестутисом Ланчинскасом.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции Армении, целью визита делегации было проведение дополнительного экспертного исследования в рамках программы TAIEX Европейского союза для оценки правовой базы полиции Армении, ее институциональной структуры и потребностей проводимых реформ.

Приветствуя гостей, Тигран Есаян подчеркнул важность высокого уровня сотрудничества, установленного с Европейским союзом, и выразил надежду, что сотрудничество будет и далее укрепляться и развиваться.

Стороны подчеркнули, что в контексте реагирования на современные вызовы важен обмен опытом в области системных реформ, образования, соблюдения общественного порядка и в ряде других областей.

В ходе встречи был обсужден ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.