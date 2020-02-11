Вице-спикер НС Армении Ваге Энфиаджян принял посла Беларуси

Вице-спикер Национального Собрания Армении Ваге Энфиаджян 11 февраля принял Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Беларусь в Армении Игоря Назарука.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, приветствуя посла, В.Энфиаджян подчеркнул исторически сложившиеся дружественные отношения между Арменией и Беларусью, развитие межпарламентского взаимодействия.

Вице-спикер НС предложил в ходе созываемого в текущем году очередного заседания Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между НС Армении и НС Беларуси принять меморандум к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. “Это наша общая история, наша общая победа”, - отметил В.Энфиаджян.

Подчеркнув важность предложения вице-спикера, И.Назарук высоко оценил значительный вклад армян в освобождение Беларуси от фашизма. Он сообщил о выходе в свет в прошлом году книги “Армянские воины в борьбе за Беларусь в годы войны”.

На встрече затронуто углубление сотрудничества в ряде сфер, в частности сочтено взаимовыгодным развитие торгово-экономических связей.

По словам посла, в 2019 г. объем импорта из Беларуси в Армению возрос на 144%. Увеличился также экспорт из Армении в Беларусь. По Назаруку, если в 2018 г. объем товарооборота между двумя странами составлял 50,1 млн. долларов, то в 2019 г. – уже 73 млн.

Посол выразил готовность содействовать развитию между Арменией и Беларусью межпарламентских связей, а также взаимодействию в различных сферах.