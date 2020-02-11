Президент Армении поднял вопрос об отмене визового режима для граждан Армении, въезжающих в Иорданию

В резиденции президента Республики Армения состоялась встреча президента Армена Саркисяна и короля Иорданского Хашимитского Королевства, Его Королевского Величества Абдаллы II Ибн аль-Хусейна аль-Хашими. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

Приветствуя высокопоставленного гостя, президент Саркисян, в частности, сказал, что визит короля Иордании является историческим и выразил надежду, что в Армении и в дальнейшем будет много других поводов принимать Его Королевское высочество. “Наши народы - древние. Ваш народ представляет сущность и основы ислама, Вы, Ваше Величество, а также Ваша семья представляете поколение пророка Мухаммеда. Армения, как первая в мире страна, принявшая христианство как государственную религию, находится в хороших отношениях с Иорданией, и кроме этого мы можем многое сделать вместе”, - подчеркнул президент Армении.

Президент Саркисян выразил уверенность, что тот потенциал, которого в будущем могут достичь обе страны, будет намного больше, чем есть сейчас.

Король Иордании Абдалла II отметил, что обе страны объединяют хорошая дружба и история. Мы с большим уважением относимся к самой древней христианской церкви, которая представлена не только в Иерусалиме, но и в нашей стране. Она представляет большую часть нашего прошлого, и является прекрасной частью не только нашего настоящего, но и будущего”, - подчеркнул он.

Абдалла II с теплотой вспомнил визит президента Армена Саркисяна в Иорданию.

На встрече президент Сакисян поднял вопрос об отмене визового режима для граждан Армении, а также о подписании Договора об исключении двойного налогообложения между двумя странами.

Собеседники отметили, что существуют большие возможности для эффективного сотрудничества в сферах высоких технологий, образования, науки и здравоохранения. Была отмечена важность расширения уже действующей программы обмена студентами, а также открытия прямого воздушного сообщения между столицами двух стран - Ереваном и Амманом.