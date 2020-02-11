Спортивная литература получает новое дыхание: армянский спорт нуждается в бестселлерах

Спортивная литература на армянском языке в ближайшие годы может пережить большой прогресс. В книжном магазине “Зангак” спортивные журналисты обсуждали книги, опубликованные издательством “Newmag”. В обсуждении приняли участие также и спортивный корреспондент информационного агентства “«Арменпресс»” Варвара Айрапетян, Наре Ованнисян с сайта Armsport и спортивный комментатор телекомпании “Армения” Григор Аветисян.

В ходе обсуждения представители спортивной сферы признали, что много лет назад вообще не было спортивной литературы на армянском языке, а сейчас читателям уже предоставляются книги в довольно удачных переводах. “Мне кажется, что уже настало время, чтобы помимо переводов нашим читателям предлагались книги о спортсменах, представляющих Армению”, - сказала Варвара Айрапетян.

Спортивный корреспондент Armsport Наре Ованнисян подчеркнула, что арменификация спортивного контента намного важнее, чем кажется на первый взгляд.

Григор Аветисян отметил, что издательство “Newmag” заложило основу для спортивного бестселлера на армянском языке, так как такого опыта почти не было.

Участники встречи обсудили книги “Месси”, “Роналду”, “Неймар”, автобиографию Юрия Джоркаеффа и историю одного из лучших боксеров всех времен Мухаммеда Али “Король мира”, переведенные на армянский язык за последнее время.