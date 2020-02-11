Местный референдум станет важным инструментом укрупнения общин

В Армении возобновляется процесс укрупнения общин. Начальник управления политики местного самоуправления Министерства территориального управления и инфраструктур РА Ашот Гилоян в беседе с «Арменпресс» отметил, что процесс был прекращен, исходя из обоснованных причин.

“После революции власти изучили этот процесс, и вопрос вновь был поднят. Мнения народа по этому вопросу посчитали не достаточно изученным. Решили внедрить новый инструментарий, для внесения ясности, чего хотят жители, чтобы голос населения был услышан. Были разработаны законодательные инициативы, в результате жителям предоставляется возможность инициировать местные референдумы, если в этом есть необходимость, и выразить свою волю по вопросу укрупнения общин”, - сказал Ашот Гилоян. То есть, после оглашения проекта укрупнения общин, жители будут уведомлены в трехдневный срок. При необходимости, община проведет обсуждения, примет решение о референдуме. Это инструмент, которым могут воспользоваться все общины. В качестве важного инструмента Ашот Гилоян выделил также и идею общественных слушаний, чтобы люди были осведомлены.

На днях правительство одобрило законодательные инициативы, которыми будет обеспечена правовая база процесса объединения общин. По представленному проекту планируется реализовать две программы объединения общин: Лермонтово Лорийской области, Иджеван Тавушской области. С 14 февраля 2016 года были реализованы 52 программы объединения общин, в результате чего в результате объединения 465 общин было сформировано 52 крупные общины. Такие общины есть почти во всех областях. Только в Армавирской области укрупнения общин пока не произошло. Именно из Армавира сегодня поступает недовольство, многие общины не склонны к укрупнению. По словам Ашота Гилояна, здесь есть проблема информированности.

“Многие отмечают, что это затруднит их дело, почему для получения всего лишь одной справки им надо будет добираться из села в центр и т. д. Я могу сказать, что система, модель такова, что никому не придется ездить в центр для справки. В селах есть административные руководители, которые наделены всеми теми полномочиями, которыми наделен и глава общины, кроме финансового блока. В связи с любыми местными или административными вопросами никто не вынужден будет ехать в центр”, - сказал Ашот Гилоян. Представитель министерства отметил, что во многих случаях именно руководители общин выступают против укрупнения. Они, став административными руководителями, начинают работать спустя рукава, и направляют людей в центры общин по каждому простому вопросу.

Ашот Гилоян подчеркнул, что результаты укрупнения общин очевидны. Жители получают качественные услуги, улучшен процесс вывоза мусора, добавлены освещенные улицы, построены детские сады.

“Например, в селе Атан Туманянского района раньше не могли представить, что у них может быть детский сад. Сегодня там дошкольное учреждение, которое в несколько раз лучше Ереванских детских садов”, - сказал он, подчеркнув, что объединенные общины наиболее активны в вопросе реализации субвенциальных программ, в частности, строительство водопроводов, асфальтирование, отопление образовательных учреждений и т. д. Есть общины, в которых на 200 процентов вырос собственный доход.

В не укрупненных общинах, работы по информированию будут продолжены, будут представлены все удачные примеры.

Анна Гзирян