В Азербайджане День молчания — за 1 депутатский мандат поборются 11 кандидатов

В Азербайджане День молчания, 9 февраля здесь пройдут внеочередные парламентские выборы.

КакпередаетАрменпресс,председатель Центральной избирательной комиссии Азербайджана МазахирПанахов заявил на пресс-конференции в Баку, что в Милли Меджлисе за 125 мест будет бороться 1321 кандидат, то есть за каждый 1 депутатский мандат будут бороться около 11 кандидатов.

На внеочередной сессии политсовета правящей партии «Ени Азербайджан» в Азербайджане 28 ноября было принято решение о роспуске действующего парламента. Решение было оправданным в поддержку процесса реформ, начатого президентом Ильхамом Алиевым, поскольку нынешний состав Милли Меджлиса не соответствует политике, проводимой главой государства, и фактически не участвует в проводимых в стране реформах.

2 декабря парламент принял заявление президенту Азербайджана о роспуске парламента и проведении внеочередных выборов. Президент направил запрос о роспуске парламента в Конституционный суд. 4 декабря Конституционный суд постановил, что решение о роспуске Милли Меджлиса соответствует Конституции Азербайджана, после чего президент Алиев подписал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов. Внеочередные парламентские выборы назначены на 9 февраля 2020 года — когда очередные президентские выборы в Азербайджане были назначены на ноябрь 2020 года.

Кадровая революция началась в Азербайджане весной 2018 года, когда 83-летний Артур Расизаде подал в отставку с поста премьер-министра.Его сменил 71-летний Новруз Мамедов, но он недолго занимал этот пост. Его отставка 8 октября 2019 года ознаменовала начало ряда кадровых изменений в азербайджанской элите. 75-летнегоГаджибуллуАбуталибовав качестве заместителя премьер-министра сменил 71-летний Али Гасанов.

В начале 2020г.44-летний Самир Нуриев был назначен на пост президента, а правительство возглавил 63-летний Али Асадов.

Президент Азербайджана также хочет обновить и омолодить состав азербайджанских делегаций в Парламентской Ассамблее Совета Европы и других международных структурах.

Внеочередные парламентские выборы в Азербайджане начнутся 9 февраля в 08:00. Новый парламент будет избран на пятилетний срок.

НорайрШогикян