Время в Ереване: 11:07:36,   7 Февраль

В Instagram появилась новая функция

В Instagram появилась новая функция

Генеральный директор Instagram Адам Моссери в Twitter рассказал, что в разделе приложения "Подписки" появилось разделение на категории: профили, которые чаще всего показываются в ленте, и аккаунты, с которыми пользователь взаимодействует меньше всего, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По словам Моссери порталу "TechCrunch, со временем интересы пользователей, а также их отношения меняются и развиваются. Поэтому новая функция призвана упростить управление учетными записями, чтобы лучше отражать текущие контакты и интересы.

Издание отмечает, что нововведение позволит соцсети увеличить число просмотров рекламы. Пользователи будут видеть меньше неинтересных постов и будут продолжать листать ленту.

 

 




RSS x
БелТА

youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации