В Instagram появилась новая функция

Генеральный директор Instagram Адам Моссери в Twitter рассказал, что в разделе приложения "Подписки" появилось разделение на категории: профили, которые чаще всего показываются в ленте, и аккаунты, с которыми пользователь взаимодействует меньше всего, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По словам Моссери порталу "TechCrunch, со временем интересы пользователей, а также их отношения меняются и развиваются. Поэтому новая функция призвана упростить управление учетными записями, чтобы лучше отражать текущие контакты и интересы.

Издание отмечает, что нововведение позволит соцсети увеличить число просмотров рекламы. Пользователи будут видеть меньше неинтересных постов и будут продолжать листать ленту.